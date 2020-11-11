Подробности по делу бобруйских поджигателей

Правда, пока что европейским политикам хватает мудрости видеть деструктивное лишь под собственными окнами. Итак, стали известны подробности по делу бобруских поджигателей киоска. Они же причастны и к повреждению железной дороги. По информации МВД, 10 октября в Бобруйске трое мужчин подожгли киоск на улице Шмидта. Среди подозреваемых - трое местных жителей от 27 до 37 лет. Мужчины тщательно готовились к поджогу: заранее привезли и положили на крышу киоска емкость с бензином и часовым механизмом, который впоследствии привели в действие. Сообщается, что один из этих же фигурантов повредил автомобиль милиционера. Также в гараже одного из подозреваемых сыщики нашли пневматическое оружие и предметы, которые могут быть использованы для изготовления самодельного взрывного устройства. А у его подельника была изъята флэш-карта с фотографиями и личными данными сотрудников местной милиции. Двое из задержанных признались, что ездили в Минск и принимали участие в протестах. Один из них в Бобруйске расклеивал листовки, наносил краской надписи на пешеходном переходе, лавочках и возле школы.