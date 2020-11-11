3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Подробности по делу бобруйских поджигателей
Правда, пока что европейским политикам хватает мудрости видеть деструктивное лишь под собственными окнами. Итак, стали известны подробности по делу бобруских поджигателей киоска. Они же причастны и к повреждению железной дороги. По информации МВД, 10 октября в Бобруйске трое мужчин подожгли киоск на улице Шмидта. Среди подозреваемых - трое местных жителей от 27 до 37 лет. Мужчины тщательно готовились к поджогу: заранее привезли и положили на крышу киоска емкость с бензином и часовым механизмом, который впоследствии привели в действие. Сообщается, что один из этих же фигурантов повредил автомобиль милиционера. Также в гараже одного из подозреваемых сыщики нашли пневматическое оружие и предметы, которые могут быть использованы для изготовления самодельного взрывного устройства. А у его подельника была изъята флэш-карта с фотографиями и личными данными сотрудников местной милиции. Двое из задержанных признались, что ездили в Минск и принимали участие в протестах. Один из них в Бобруйске расклеивал листовки, наносил краской надписи на пешеходном переходе, лавочках и возле школы.
По факту нового эпизода следователи дали правовую оценку и возбудили в отношении подозреваемых уголовное дело за умышленное приведение в непригодность путей сообщения.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера