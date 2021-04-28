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Подробности подготовки "беломайдана" в Беларуси

3 % населения выходят на улицы и власть начинает рассыпаться, - такую формулу "перамогі" оппозиции называет Статкевич.

Теперь вы знаете, про какие 3 % говорили "невероятные".

Больше подробностей о готовящемся "беломайдане" в стране смотрите в фильме "Подавляющее меньшинство".


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