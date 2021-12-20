Подробности смертельного ДТП произошедшего 10 июля на оживленном переходе проспекта Пушкина в Минске

Следственный комитет Беларуси завершил расследование дела в отношении 32-летнего жителя Минска. 10 июля на оживленном переходе проспекта Пушкина произошло смертельное ДТП. Автомобиль Renault на высокой скорости сбил двух женщин, которые переходили дорогу на зеленый свет. Одну из них нарушитель протянул на крыше автомобиля и скрылся с места аварии. В результате ДТП 59-летняя минчанка от полученных травм скончалась на месте, а вторая, 42-летняя пострадавшая, с тяжелыми травмами была госпитализирована. Позже водитель был задержан. Установлено, что он был в состоянии сильного алкогольного опьянения, не имел водительских прав, а сам автомобиль был угнан.