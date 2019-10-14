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Подробности убийства охотника в Кировском районе
В Следственном комитете прокомментировали инцидент, случившийся в Кировском районе, где на охоте погиб человек. По информации СК, во время загона зверя было произведено несколько выстрелов. Один из них стал роковым для 31-летнего жителя Бобруйска. Мужчина погиб на месте. К этому моменту правоохранителями установлен точный сектор, откуда производился отстрел животных, а также охотники, которые в нем находились.
Происшествие случилось днем 12 октября. Во время загона зверя один из охотников среагировал на шум и выстрелил. По факту смерти человека возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
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