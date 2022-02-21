Подробности уголовного дела криптообменника

Появились новые подробности в деле криптообменника, который использовался для финансирования протестов. Как выяснили сотрудники ДФР, с 2020 по 2021 с использованием сервиса в Беларусь из-за границы переводились деньги от экстремистского формирования BY_help и фонда "Страна для Жизни" для повышения мотивации участников протеста в незаконном движении. При этом помимо переводов непосредственным участникам незаконных массовых мероприятий с помощью криптообменника деньги поступали и в адрес кураторов массовых протестных акций. Как сообщалось ранее, ДФР пресек деятельность обменника еще в октябре прошлого года. Процесс организовали жители Минска и Евросоюза. По информации ДФР, расчет за криптовалюту проводился в основном наличными. Криптообменник работал на анонимной основе, а потому привлекал не только субъектов теневой экономики, но и участников незаконной протестной деятельности. Как правило, это были переводы из-за границы.