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Подробности уголовного дела криптообменника
Появились новые подробности в деле криптообменника, который использовался для финансирования протестов. Как выяснили сотрудники ДФР, с 2020 по 2021 с использованием сервиса в Беларусь из-за границы переводились деньги от экстремистского формирования BY_help и фонда "Страна для Жизни" для повышения мотивации участников протеста в незаконном движении. При этом помимо переводов непосредственным участникам незаконных массовых мероприятий с помощью криптообменника деньги поступали и в адрес кураторов массовых протестных акций. Как сообщалось ранее, ДФР пресек деятельность обменника еще в октябре прошлого года. Процесс организовали жители Минска и Евросоюза. По информации ДФР, расчет за криптовалюту проводился в основном наличными. Криптообменник работал на анонимной основе, а потому привлекал не только субъектов теневой экономики, но и участников незаконной протестной деятельности. Как правило, это были переводы из-за границы.
В результате деятельности незаконного криптообменника государству причинен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму более 8 миллионов рублей. В отношении пяти граждан Беларуси возбуждено уголовное дело. Трое из них задержаны и заключены под стражу. Двое из фигурантов, в том числе и организатор, проживают в Польше и Эстонии.Один из них - активный участник прошлогодних протестов. У фигурантов изъято свыше 200 тысяч долларов и 65 тысяч евро. На расчетных счетах в банках заблокировано более 370 тысяч долларов. На имущество фигурантов наложен арест.
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