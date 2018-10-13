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Подробности визита в Минск летчицы женского авиаполка "Ночные ведьмы" Галины Брок-Бельцовой в "Главном эфире"
На этой неделе в Минск приехало много гостей, почетных, знаменитых и самоотверженных героев.
В белорусской столице сейчас гостит и женщина-легенда, участница Великой Отечественной, летчица знаменитого женского авиаполка "Ночные ведьмы" Галина Брок-Бельцова. За годы войны она совершила 36 боевых вылетов, в 44-ом освобождала Беларусь во время операции «Багратион». Награждена орденами Красной Звезды и Отечественной войны. Под Минском на аэродроме Липки ветеран войны встретилась с будущими летчиками, курсантами авиафакультета Военной академии Беларуси. У ребят было много вопросов к Галине Павловне, ведь о ее подвигах они читали только в учебниках. Летчица - единственная ныне живущая в мире женщина-штурман пикирующего бомбардировщика Пе-2.
Несмотря на то, что Галине Павловне уже 92 года, но она без стеснения, абсолютно открыто общается с журналистами. Уже не раз становилась участницей ток-шоу на российском телевидении. Не упустили возможности пообщаться с живой легендой и наши корреспонденты.
Из Москвы в Минск экс-летчица прибыла по приглашению руководителя Минского аэроклуба ДОСААФ Николая Мочанского. В недавно обновленном аэродроме Липки специально к приезду Галины Петровны был презентован самолет ПО-2. Тот самый, на котором летали непобедимые "ночные ведьмы" из женского авиаполка Марины Расковой во время освобождения Беларуси.
Неожиданным подарком от Минского аэроклуба для 92-летней женщины-штурмана стал полет над Минском на вертолете. Все эмоции героини войны: каким она запомнила Минск, как он изменился, о самых важных жизненных ценностях в годы войны и в мирное время. Эксклюзивные подробности визита в Минск летчицы женского авиаполка Галины Брок-Бельцовой уже завтра в "Главном эфире". Не пропустите.
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