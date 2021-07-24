Подробности задержания белорусских бизнесменов - владельцев компаний "21 век", "Юркас" и "Модум"

Что касается вопроса налогообложения меня как ИП, то здесь я по невнимательности упустил, что являюсь практически аффилированным лицом компании "Триовист", и не сообразил дать указания главному бухгалтеру считать налоговую ставку как для аффилированных лиц, а не как для обычных. Соответственно из-за этого с момента приобретения офиса и до конца 2020 года я недоплачивал налог по упрощенной системе налогообложения, поскольку применялась ставка не 16 %, как должна была, а 5 %.

Павел Матусевич, соучредитель ООО "Триовист"