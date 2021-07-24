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Подробности задержания белорусских бизнесменов - владельцев компаний "21 век", "Юркас" и "Модум"
Стали известны подробности задержания ряда белорусских бизнесменов. Речь идет о владельцах компаний "21 век", "Юркас" и "Модум". Все они обвиняются в уклонении от уплаты налогов. В случае с интернет-площадкой речь идет о фиктивной продаже индивидуальным предпринимателям части имущества фирмы. Далее эта же недвижимость и другие активы якобы арендовались. Сделано это было для того, чтобы внести почти миллион рублей за аренду в бухгалтерский учет. Как следствие - сэкономить на налогах более 172 тысяч рублей. На самом же деле имущество никогда никому не продавалось, а вся инсценировка организована лишь для того, чтобы уклониться от налогов.Как работала схема? Рассказывает один из владельцев компании Павел Матусевич.
Что касается вопроса налогообложения меня как ИП, то здесь я по невнимательности упустил, что являюсь практически аффилированным лицом компании "Триовист", и не сообразил дать указания главному бухгалтеру считать налоговую ставку как для аффилированных лиц, а не как для обычных. Соответственно из-за этого с момента приобретения офиса и до конца 2020 года я недоплачивал налог по упрощенной системе налогообложения, поскольку применялась ставка не 16 %, как должна была, а 5 %.
Аналогичная схема работала и с автомобилями. Купили, сдали в аренду - уклонились от налогов.
Еще одна схема была связана с фиктивным импортом и экспортом. В этом случае налогов не уплачено на 677 тысяч рублей. Руководители и владельцы компании задержаны и продолжают находиться в СИЗО КГБ. Все подробности - "Главном эфире".
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