Подробности задержания диверсантов СБУ в Беларуси раскрыл КГБ

В результате проведения чекистской военной операции в приграничье были задержаны участники диверсионно - разведывательной группы. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой в Комитете государственной безопасности.



В ночь с 14 на 15 февраляв Лельчицком районебыло зафиксировано нарушение группой граждан государственной границы Беларуси со стороны Украины. В результате проведения поисковых мероприятий отдельные из них задержаны.



У задержанных были обнаружены взрывные устройства и иные средства поражения. Было принято решение о введении режима контртеррористической операции на территории Лельчицкого района. Район был блокирован. Была проведена чекистская военная операция, в результате которой в приграничье задержаны участники диверсионно - разведывательной группы, состоящей из граждан Украины, Беларуси и их пособников.



Среди задержанных - граждане Украины Сергей и Павел Кабарчуки, отец и сын соответственно. Сергей Кабарчук (кличка "Батлер"), 1963 года рождения, проживает в Ковельском районе Волынской области, является бывшим сотрудником Государственной пограничной службы Украины. После увольнения занимался контрабандной деятельностью совместно с сыновьями Богданом 1997 года рождения и Павлом 1993 года рождения ("Батлеры малые"). Был также задержан гражданин Беларуси Виталий Власюк 1970 года рождения, житель Бреста.



Переносимые членами диверсионно-разведывательной группы взрывные устройства предназначались для совершения терактов прежде всего на территории России и Беларуси. Установлено, что заброска ДРГ в Беларусь через границу организована Службой безопасности Украины, сотрудники которой совместно с Государственной пограничной службой Украины предварительно провели доразведку местности. Взрывные устройства были переданы членам ДРГ непосредственно перед переходом белорусской границы.



При проведении контртеррористической операции (КТО) отмечалась активность ведения воздушной и других видов разведки в районе проведения КТО. Украинские спецслужбы пытались установить обстоятельства провала диверсионно-разведывательной группы и принять меры по нейтрализации негативных последствий для Украины.



В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст.13 и ст.289 (приготовление к акту терроризма), ст.358-1 (агентурная деятельность) УК. Следственные действия продолжаются. Задержанные в Лельчицком районе и их пособники сотрудничают со следствием.

