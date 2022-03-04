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Подробности задержания террористов, устроивших диверсию на железной дороге Светлогорском районе

Стали известны подробности задержания группы террористов, устроивших диверсию на железной дороге в Светлогорском районе. Возбуждено уголовное дело за совершение акта терроризма. Как сообщили в МВД, фигурантам от 29 до 50 лет. Их действия - это следствие призывов деструктивных телеграм-каналов участвовать в так называемой рельсовой войне. Во время допроса один из участников рассказал, как и кто их вербовал, каким было задание.


26 февраля он связался с представителем организации BYPOL Азаровым. Азаров поручил устроить поджог на железной дороге. Объектом террористической атаки был выбран релейный шкаф сигнальной установки на 57 километре железной дороги, станция "Жердь-Останковичи". В группу вошло три человека, из которых двое занимались непосредственно поджогом.


Данные лица дают признательные показания. Один из них ранее судим. Второй привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях в 2020 году. Задание на совершение террористического акта они получили в интернете через BYPOL.
Андрей Заяц, начальник управления ГУБОПиК МВД Беларуси по Гомельской области


В МВД в очередной раз отметили, что любые противоправные действия на железной дороге будут квалифицированы как акт терроризма. Реакция не заставит себя ждать и будет максимально жесткой.

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