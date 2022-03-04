3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Подробности задержания террористов, устроивших диверсию на железной дороге Светлогорском районе
Стали известны подробности задержания группы террористов, устроивших диверсию на железной дороге в Светлогорском районе. Возбуждено уголовное дело за совершение акта терроризма. Как сообщили в МВД, фигурантам от 29 до 50 лет. Их действия - это следствие призывов деструктивных телеграм-каналов участвовать в так называемой рельсовой войне. Во время допроса один из участников рассказал, как и кто их вербовал, каким было задание.
26 февраля он связался с представителем организации BYPOL Азаровым. Азаров поручил устроить поджог на железной дороге. Объектом террористической атаки был выбран релейный шкаф сигнальной установки на 57 километре железной дороги, станция "Жердь-Останковичи". В группу вошло три человека, из которых двое занимались непосредственно поджогом.
Данные лица дают признательные показания. Один из них ранее судим. Второй привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях в 2020 году. Задание на совершение террористического акта они получили в интернете через BYPOL.
В МВД в очередной раз отметили, что любые противоправные действия на железной дороге будут квалифицированы как акт терроризма. Реакция не заставит себя ждать и будет максимально жесткой.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов