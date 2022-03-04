Подробности задержания террористов, устроивших диверсию на железной дороге Светлогорском районе

Стали известны подробности задержания группы террористов, устроивших диверсию на железной дороге в Светлогорском районе. Возбуждено уголовное дело за совершение акта терроризма. Как сообщили в МВД, фигурантам от 29 до 50 лет. Их действия - это следствие призывов деструктивных телеграм-каналов участвовать в так называемой рельсовой войне. Во время допроса один из участников рассказал, как и кто их вербовал, каким было задание.