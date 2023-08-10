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Подробности загадочной смерти женщины в Борисове рассказали милиционеры
Любовь до гроба. Подробности загадочной смерти женщины в Борисове рассказали милиционеры. Тело несчастной было обнаружено в гостиничном номере. Это случилось в начале августа: горничная пришла навести порядок и увидела труп 41-летней женщины. Как стало известно позже, мужчина снял номер и позвал в гости даму. Пара вместе выпила, а после фигурант избил гостью до смерти. Сам ушел, вернув ключи от апартаментов администратору. Чтобы выиграть время, попросил никого не заселять в комнату, мол, он спустя несколько дней планирует вернуться. Вот только мужчина не предусмотрел, что в отеле будет происходить уборка и труп найдут сотрудники гостиницы. Правоохранителям понадобилось несколько часов, чтобы найти подозреваемого.
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