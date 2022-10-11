В Столинском районе подростки украли лошадь, а после решили ее продать

В Столинском районе подростки похитили и продали чужую лошадь. По данному факту возбуждено уголовное дело, пишет БелТА.



Инцидент произошел в начале октября. В дежурную часть Столинского РОВД с заявлением о краже лошади обратился 76-летний житель деревни Большие Орлы. По словам пенсионера, он оставил на ночь животное на пастбище недалеко от дома, а утром коня на месте не обнаружил.



Сыщики выяснили, что к краже причастны двое 16-летних учащихся одного из колледжей райцентра. Подростки заметили, что лошадь часто пасется в отдалении от дома, и в одну из ночей решили ее похитить. Они отвязали животное и перевели на другое поле. В течение суток предприимчивые молодые люди нашли покупателя и продали лошадь за Br2,5 тыс. жителю Кобрина. Полученные деньги они разделили между собой и планировали потратить на собственные нужды.



Похищенная лошадь изъята и возвращена хозяину. Возбуждено уголовное дело.



Фото:pixabay.com