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В Столинском районе подростки украли лошадь, а после решили ее продать
В Столинском районе подростки похитили и продали чужую лошадь. По данному факту возбуждено уголовное дело, пишет БелТА.
Инцидент произошел в начале октября. В дежурную часть Столинского РОВД с заявлением о краже лошади обратился 76-летний житель деревни Большие Орлы. По словам пенсионера, он оставил на ночь животное на пастбище недалеко от дома, а утром коня на месте не обнаружил.
Сыщики выяснили, что к краже причастны двое 16-летних учащихся одного из колледжей райцентра. Подростки заметили, что лошадь часто пасется в отдалении от дома, и в одну из ночей решили ее похитить. Они отвязали животное и перевели на другое поле. В течение суток предприимчивые молодые люди нашли покупателя и продали лошадь за Br2,5 тыс. жителю Кобрина. Полученные деньги они разделили между собой и планировали потратить на собственные нужды.
Похищенная лошадь изъята и возвращена хозяину. Возбуждено уголовное дело.
Фото:pixabay.com
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