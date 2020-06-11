Подростки устроили стрельбу в Минске

Вечеринка закончилась стрельбой. В столице правоохранители задержали троих подростков, которые стреляли по окнам жилого дома. В милицию обратились жильцы многоэтажки, у кого были разбиты окна. На месте происшествия стражи порядка выяснили, что к делу имеют отношение трое парней 16 и 17 лет. Как стало известно, один из них пригласил в гости друзей, кто-то пришел с пневматическим пистолетом. Родители в это время были на даче.



Все материалы по делу переданы следователям, которые дадут действиям подростков правовую оценку.



