Подросток отдал мошенникам 3000 долларов родителей, испугавшись уголовной ответственности

Очередная история с телефонными аферистами закончилась потерей денег: подросток отдал мошенникам накопления родителей, испугавшись уголовной ответственности. 16-летнему минчанину позвонили якобы сотрудники мобильного оператора и под предлогом продления договора выманили код из СМС. Позже ему сообщили, что его персональными данными завладели мошенники.

Христина Скобля, старший инспектор ГИОС Ленинского РУВД Минска:

"Парня убедили, что от его имени производятся незаконные финансовые операции и ему грозит уголовная ответственность. Чтобы спасти себя, нужно задекларировать все наличные. Подросток забрал из дома родительские 3000 долларов США и передал неизвестному. Обман раскрылся, когда несовершеннолетний рассказал обо всем маме. По данному факту возбуждено уголовное дело".

В МВД напоминают родителям: рассказывайте детям о подобных схемах и объясняйте, что сотрудники банков, мобильных операторов и правоохранительных органов не требуют передавать наличные незнакомцам.