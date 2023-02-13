Подросток из Слонима попал в ДТП на угнанном автомобиле

17-летний молодой человек с товарищами приехал в одну из деревень Дятловского района. После того как его приятели отправились спать, парень без спроса взял ключи от легковушки, которую его друг взял в аренду. Он устроился в машине, чтобы пить алкоголь. Но в определенный момент решил прокатиться. Во время движения не справился с управлением, съехал в кювет, где легковушка перевернулась. Травм в ДТП молодой человек не получил. Он сообщил правоохранителям о произошедшем.