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Подросток из Слонима попал в ДТП на угнанном автомобиле
Подросток из Слонима угнал арендованную легковушку, сообщает БелТА.
17-летний молодой человек с товарищами приехал в одну из деревень Дятловского района. После того как его приятели отправились спать, парень без спроса взял ключи от легковушки, которую его друг взял в аренду. Он устроился в машине, чтобы пить алкоголь. Но в определенный момент решил прокатиться. Во время движения не справился с управлением, съехал в кювет, где легковушка перевернулась. Травм в ДТП молодой человек не получил. Он сообщил правоохранителям о произошедшем.
Действия фигуранта квалифицированы как угон. Расследование уголовного дела продолжается.
Фото: Pixabay
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