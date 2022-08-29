Подросток на снегоболотоходе совершил ДТП в Речице

Авария случилась 28 августа примерно в 16.20 на ул. Советской. 15-летний парень, не имеющий водительского удостоверения, управлял снегоболотоходом. Из-за несоблюдения дистанции подросток совершил столкновение с "Фиатом Дукато", а он в свою очередь въехал в "Мерседес". Несовершеннолетний водитель с травмами попал в больницу.