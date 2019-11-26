Подросток под видом девушки вымогал у виртуального собеседника деньги

В Ивацевичском районе 23-летний местный житель обратился в милицию с заявлением о вымогательстве, сообщили в УВД Брестского облисполкома.



Молодой человек переписывался в социальной сети с привлекательной девушкой. В доверительной беседе он поделился личной информацией. Но подруга за нераспространение этих сведений стала вымогать по переписке у парня деньги. За молчание он перечислил ей около 300 белорусских рублей. Парень, недолго думая, пожаловался в милицию. Правоохранители установили, что под видом привлекательной девушки скрывался 15-летний юноша.



Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.208 ("Вымогательство") УК.





