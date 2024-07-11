Подрядчик схитрил при капремонте дома и получил уголовку

Почему строительные подрядчики не торопятся со сдачей объекта в обещанные сроки и занимаются хищениями? Капитальный ремонт жилищного фонда в Беларуси - в проекте "На контроле Президента".

В Барановичах история с недобросовестным капремонтом закончилась для подрядчика уголовкой.

В прошлом году на объект пришел частник - с хорошей репутацией и предложением, выгодным для заказчика. Работа не из простых - двухэтажка изрядно износилась.

Удивительно, но уложились в срок, отчитавшись перед местным ЖРЭО. Самое интересное началось с наступлением холодов.

После капитального ремонта температура в квартирах оставалась в прежних, доремонтных пределах. И вопросы возникли не только у заказчика, но и Комитета госконтроля.

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"Подрядчик схитрил, - рассказывает председатель Барановичского межрайонного Комитета госконтроля Олег Данилов. - Выдвинул аргумент, что на момент завершения объекта не нашлось необходимого утеплителя, предусмотренного проектно-сметной документацией".

"Строители, наверное, сейчас все улыбнулись. В любой момент на планерках можно внести изменения. Нет такой минваты, которой бы в Беларуси не делалось", - пояснил он.

Частная строительная организация, согласно договору, должна была закупить утеплитель для кровли. Стройматериал проходил по документам, на основании которых из областного бюджета и была произведена оплата.

При сдаче объекта на земле мы видели утеплитель, подрядчик нам сказал, что это утеплитель в полном объеме. Мы поверили подрядчику и ушли с объекта. Наша организация провела дополнительное разбирательство с технадзором, который принимал данный объект. Юрий Полянин, начальник ЖРЭУ г. Барановичи

Сумма ущерба составила чуть более 13 тыс. белорусских рублей. По факту хищения возбуждено уголовное дело. Кроме того, не удалось избежать правовой оценки своих действий должностным лицам, которые должны были контролировать выполнение необходимых работ по капремонту. Сейчас проблема решена, утеплить уложен в чердачном помещении. Но сколько до этого пришлось натерпеться простым людям! И такое приукрашивание того, что по факту все сделано - совсем не редкость.