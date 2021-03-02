Сотрудники МЧС провели подрыв льда на реке Простырь в Пинском районе. Из-за его таяния и движения мог разрушиться деревянный пешеходный 40-метровый мост, необходимый местным жителям. Специалисты взрывотехнической и водолазной служб Пинского центра республиканского отряда спецназначения "Зубр" провели необходимые работы и серией взрывов раздробили ледяной покров площадью 1200 кв. м.