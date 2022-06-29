"Подрыв" в кинотеатрах Беларуси: как создавали историческую драму

Новая историческая драма от Национальной киностудии "Беларусьфильм" "Подрыв" - подарок киноманам на День Независимости. В картине подвиги наших дедов и прадедов во времена Великой Отечественной войны – то, что Беларусь не забудет никогда. Геноцид нашего народа, страна, превращенная в руины… События ленты перенесут зрителя в 1945 год, в Беларусь, израненную войной и поднимающуюся из пепла. О том, как создавалась премьера, расскажет Ольга Медведь.

"Подрыв" - история подростков-саперов и их послевоенных подвигов

1945 год. Казалось бы, уже спокойное время для Беларуси. Хоть Великая Отечественная еще не завершена, на территории нашей освобожденной страны уже ликвидируют разрушительные последствия. Взрывоопасен буквально каждый сантиметр земли. Дети, которые не попали на защиту родины во время боев, вступают в ряды добровольцев Осоавиахима и занимаются разминированием Минска и окрестностей. Подвиг подростков-саперов - редкий сюжет для военных фильмов.

Сейчас просто очень жарко, и это навевает те воспоминания, когда мы снимали в поле под открытым солнцем, нам негде было укрыться. Это было очень интересно, но очень тяжело и морально, и физически. Съемки были тяжелые с одного плана, и с другого плана. Морально - потому что очень тяжелая история. В сериале немножечко наша линия военная была не завершена, в полнометражной версии мы досняли определенную сцену, которая и положит финал нашей истории.

Главные роли за начинающими артистами. Почти для каждой - это первый крупный проект и дебютная военная лента. К слову, кадры премьеры вам могут показаться знакомыми. Полнометражный фильм "Подрыв" - это сокращенная версия 8-серийного фильма "Пламя под пеплом", где были две сюжетные линии: наше прошлое и современность в масштабной работе белорусских военных 21 века. Его премьера состоялась в эфире нашего телеканала в феврале и собрала у экранов большую аудиторию.





Фильм, который может смотреть поколение 12+. Что очень важно - довольно-таки широкая зрительская аудитория. Молодежь, которая посмотрит этот фильм, наверное, увидит себя и задаст вопрос: а способен ли я на такой поступок, способен ли я встать из-за парты и пойти освобождать землю, понимая, что не все может закончиться благополучно. Т. е. это должно быть не плакатным патриотизмом, а внутренним, понимая, что надо каждый день что-то делать во благо страны, где ты живешь.

В новом двухчасовом формате оставили лишь историческую драму. Конечно, в фильме о саперах много пиротехники, каскадеров, взрывов… Все боевые эпизоды консультировали с военными (проект совместный с Министерством обороны). Чтобы создать эффект присутствия, снимали на экшн-камеры, коптеры, стадикамы… В фильме не без компьютерной графики, ведь в современных урбанистических пейзажах сегодня сложно найти антураж, подходящий 1945 году. Для страны - гордость, для киношников - проблема: обновленные фасады и стеклопакеты в окнах не создавали атмосферу разрушенного послевоенного Минска.

3 июля всебелорусская премьера "Подрыва" - подарок ко Дню Независимости

Спецпоказ нового полного метра состоится здесь, в первом современном мультиплексе страны - кинотеатре "Беларусь". В прайм-тайм четверга киноманы не только оценят "Подрыв", но и познакомятся с творческой группой.