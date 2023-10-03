Подрывник самолета в Мачулищах: За это время я абсолютно поменял свое мнение о Беларуси и белорусах

Приближает ли Украину к миру то действие, которое я совершил? (Подрыв самолета в Мачулищах. - Прим. ред.). Сейчас я убежден, что нет. За время, которое я здесь нахожусь, у меня была возможность все обдумать и переосмыслить.

Николай Швец отмечает, что у него просто перевернулось восприятие мира. "Я теперь воспринимаю Беларусь и белорусов далеко не так, как описывают их наши (украинские. - Прим. ред.) СМИ с начала 2020 года. Типа здесь Северная Корея. Лично я такого здесь вообще не наблюдал. На мой взгляд, у вас европейская страна. И если раньше я воспринимал белорусов как врагов, то сейчас, прожив здесь месяц до СИЗО и 7 месяцев в СИЗО, я понял, что самое главное, что у вас здесь мир. Здесь никого не убивают…"