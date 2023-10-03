Подрывник СБУ: Белорусы, берегите мир! Война это очень страшно…

Подрывник СБУ Николай Швец (позывной Гаспар) в интервью Агентству телевизионных новостей рассказал, что в СИЗО у него было очень много времени обдумать свой поступок и сделать определенные выводы. Он также обратился к белорусам.

"Берегите мир! Потому что война - это очень страшно. Война - это смерть, это горе. Я знаю, о чем говорю, потому что я оттуда приехал. Не допустите того, чтобы война пришла и к вам, не поддавайтесь на провокации".

Швец также призвал белорусов быть благодарными тем людям, которые мужественно стараются не допустить войны в столь тяжелых условиях для Беларуси.