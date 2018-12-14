Подсчитали средний заработок жителя Минской области

За последние девять месяцев он составляет 933 белорусских рублей, что на 117 процентов больше, чем в прошлом году. Повышение зарплат происходит и благодаря созданию новых рабочих мест в сферах машиностроения, международных перевозок, строительства, легкой промышленности. За девять месяцев 2018 года в Минской области создано восемь с половиной тысяч новых рабочих мест. Наибольший приток новых кадров в Минском, Борисовском и Солигорском районах. Надежда Сербиненко с подробностями.

Вот так менеджер по продажам Александр Шиш перечисляет страны, с которыми работает его компания. Александр, как и его коллеги, заняты в логистике: занимается транспортными услугами для зарубежных клиентов. В коллективе он еще новичок, трудоустроился всего месяц назад. Сначала прошел экспресс-курс знакомства со спецификой международных перевозок и уже сейчас работает практически наравне со всеми остальными.

Международная транспортная компания, что размещается в Дзержинске, на этом рынке почти 20 лет. Перевозят сборные грузы из Западной Европы в Россию, в том числе на Далекий Восток, Казахстан, Узбекистан и в обратном направлении. Административный директор компании Владимир Сергеев рассказывает - за последний год штат серьезно расширили.

Сегодня средний заработок по Минской области около 950 рублей, что на 117 процентов больше, чем в прошлом году. Повышение зарплат происходит и благодаря созданию новых высокопроизводительных, инновационных рабочих мест. На этом предприятии в Фаниполе изготавливают термоусадочную этикетку для пищевой промышленности. Через месяц как раз планируют расширяться и изготавливать собственный продукт, тем самым заместят импорт.