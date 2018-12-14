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Подсчитали средний заработок жителя Минской области
За последние девять месяцев он составляет 933 белорусских рублей, что на 117 процентов больше, чем в прошлом году. Повышение зарплат происходит и благодаря созданию новых рабочих мест в сферах машиностроения, международных перевозок, строительства, легкой промышленности. За девять месяцев 2018 года в Минской области создано восемь с половиной тысяч новых рабочих мест. Наибольший приток новых кадров в Минском, Борисовском и Солигорском районах. Надежда Сербиненко с подробностями.
Вот так менеджер по продажам Александр Шиш перечисляет страны, с которыми работает его компания. Александр, как и его коллеги, заняты в логистике: занимается транспортными услугами для зарубежных клиентов. В коллективе он еще новичок, трудоустроился всего месяц назад. Сначала прошел экспресс-курс знакомства со спецификой международных перевозок и уже сейчас работает практически наравне со всеми остальными.
Международная транспортная компания, что размещается в Дзержинске, на этом рынке почти 20 лет. Перевозят сборные грузы из Западной Европы в Россию, в том числе на Далекий Восток, Казахстан, Узбекистан и в обратном направлении. Административный директор компании Владимир Сергеев рассказывает - за последний год штат серьезно расширили.
Сегодня средний заработок по Минской области около 950 рублей, что на 117 процентов больше, чем в прошлом году. Повышение зарплат происходит и благодаря созданию новых высокопроизводительных, инновационных рабочих мест. На этом предприятии в Фаниполе изготавливают термоусадочную этикетку для пищевой промышленности. Через месяц как раз планируют расширяться и изготавливать собственный продукт, тем самым заместят импорт.
Чтобы устроиться на полиграфическое производство, не обязательно иметь профессиональное образование, здесь работают как выпускники университетов, так и специальных колледжей и лицеев. Главное, иметь стремление к плодотворной работе. Наибольший приток новых кадров в этом году зафиксирован в Минском районе - почти три тысячи человек. На втором месте - Борисовский, где работу смогли найти практически тысяча человек. В Солигорске - городе шахтеров - в этом году трудоустроились почти 800 человек. Постепенно снижается и количество безработных в центральном регионе.
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