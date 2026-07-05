Подставные люди и 10 млн рублей ущерба: как в Беларуси "экономили" на растаможке электрокаров

Нелегальную схему по реализации электрических и гибридных автомобилей пресекли сотрудники Государственного таможенного комитета Беларуси.

Для таможенного оформления коммерсанты предоставляли документы, содержащие сведения о якобы следовании авто в адрес физических лиц для личного пользования. На самом же деле люди были подставными, а машины продавались через фирму. Таким образом на уплате пошлин и сборов организаторы схемы сэкономили порядка 10 млн белорусских рублей.

Посетителей вроде ГТК в автосалоне электрокаров явно не ждали. Сотрудники оперативной таможни располагали достоверной информацией, что здесь продаются электроавтомобили и гибриды, ввезенные в Беларуси с нарушением законодательства. Несмотря на то, что машины продаются через салон, на таможне они оформлялись не на юридическое лицо, а на подставных физлиц.

Александр Хвисевич, начальник оперативной таможни ГТК Беларуси:

"Так делалось для уклонения от уплаты утилизационного сбора в крупном размере (разница в утиле составляла порядка 20 раз между физлицами и юридическим лицом). Они подбирали граждан, в основном ведущих асоциальный образ жизни, платили им небольшие деньги и якобы на них оформляли ввоз автомобилей. После этого автомобили продавались организацией, и навар шел в карман злоумышленников, не поступая при этом в бюджет".

Александр Хвисевич

Сегодня электромобили в льготном порядке можно ввозить в Беларусь как физическим, так и юридическим лицам. В таком случае ставка пошлины и НДС равна нулю, но утильсбор все равно отличается. При ввозе физическими лицами он в два раза меньше, чем юридическими. Что касается ввоза гибридов, то пошлина для всех категорий составляет 15 % от стоимости, а НДС - 20 %. А вот ставка утилизационного сбора отличается в 40 раз: для юридических лиц она превышает 25 тыс. белорусских рублей (при объеме двигателя, к примеру, 1,5 литра), тогда как для физлиц составляет всего 625 рублей.

Салон был солидный и известный в Беларуси. Средняя сумма уклонения по одному автомобилю разнится от 30 до 90 тыс. рублей в зависимости от стоимости автомобиля, года выпуска и других параметров.

Установлены места хранения более 100 люксовых авто - Li, Voyah, Zeekr стоимостью более 11 млн рублей. На них наложен арест в счет возмещения ущерба. Он, к слову, составил порядка 10 млн рублей. Организаторы преступной схемы ожидают уголовную ответственность вплоть до лишения свободы сроком на 6 лет.

Зеленые номера на белорусских дорогах в последнее время можно увидеть все чаще. Всего же на данный момент в Беларуси зарегистрировано около 60 тыс. "электричек" и гибридов. Прирост только за 2026 год составил плюс 10 тыс., поэтому неудивительно, что выделенные таможенные квоты на льготную растаможку уже подходят к концу.

Общий объем количественной квоты, установленной на 2026 год для беспошлинного ввоза электромобилей в Беларусь, составляет в рамках торгового оборота 13,8 тыс. единиц. Для личного пользования - 6,2 тыс. К этому моменту юридическим лицам по льготе осталось выгнать 5528 автомобилей, физическим - 2425 авто. И цифры с каждым днем тают, как снег в июле.

"За последнюю неделю, по данным ГТК, был ввезен 1091 электромобиль. Если такие темпы продолжатся, квота закончится в июле. Что касается физлиц, там выборка порядка 200 машин в неделю, по квоте останется 2,4 тыс., то есть на несколько недель. В августе, думаю, будет окончание квоты. Уже заказанные и едущие в Беларусь автомобили приедут, и кто их заказывал, будут вынуждены заплатить 15 % таможне, если это физлицо. Если везло юрлицо, есть возможности лояльности для клиентов. Юрлица, может быть, за счет своих внутренних резервов попытаются сохранить цену какое-то время, чтобы быть конкурентными", - объяснил председатель Белорусской ассоциации развития электротранспорта Сергей Худоешко.

Электротранспорт все больше набирает популярность в Беларуси. По прогнозам, к 2030 году каждая десятая машина в стране будет с электродвигателем. Это экологично и экономично, но как на амбициозные планы влияют квоты? Может, пришло время пересмотреть их количество?

"Мы от ассоциации выступаем, если квота заканчивается быстро. Нужно подумать о ее увеличении, возможно, даже в 2026 году. Не знаю, насколько это реально реализовать, потому что квоту утверждают на ЕЭК, но выступить с этим предложением было бы не лишним", - уточнил Сергей Худоешко.

Инфраструктура - еще один немаловажный момент, который необходимо учитывать, когда речь заходит об электротранспорте. На данный момент в белорусском государстве работает 2218 зарядных станций, из них 1677 - быстрых. За последний год прирост составил плюс 363 электроколонки, но на будущее планы еще амбициознее.

Юрий Григоренко, специалист отдела развития бизнеса управления "Маланка" ПО "Беларуснефть":

"До конца 2026 года в соответствии с программой создания государственной зарядной сети для зарядки электромобилей предприятием запланирован ввод в эксплуатацию 4705 ЭЗС, включая 241 быстрых ЭЗС Mode-4 234 медленных ЭЗС Mode-3. Ожидается, что общая установленная мощность сети превысит 91 МВт".

А еще пару месяцев назад в байнете появился портал, на котором владельцы "электричек" и гибридов могут познакомиться с самой актуальной информацией - где зарядиться, какие станции свободны и даже сколько льготных квот осталось на этот год. Помимо этого, на специализированном портале можно оставить замечания по работе зарядных станций. Модераторы уверяют, что ничего не останется без внимания.

Сегодня среди трендов рынка электротранспорта - бюджетные, высокоинтеллектуальные, укомплектованные автомобили стоимостью от 50 до 70 тыс. белорусских рублей. Среди лидеров по покупкам - Geely EX2 и Geely EX5, DonFeng Vigo и BYD.

Всего же в 2025 году в Беларуси было куплено более 25 тыс. новых электромобилей и гибридов, а это почти 34 % от всего рынка. Получается, что каждое третье покупаемое новое авто в Беларуси - на зеленых номерах.

Главное фото: magnific.com