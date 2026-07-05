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Подставные люди и 10 млн рублей ущерба: как в Беларуси "экономили" на растаможке электрокаров

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Нелегальную схему по реализации электрических и гибридных автомобилей пресекли сотрудники Государственного таможенного комитета Беларуси.

Для таможенного оформления коммерсанты предоставляли документы, содержащие сведения о якобы следовании авто в адрес физических лиц для личного пользования. На самом же деле люди были подставными, а машины продавались через фирму. Таким образом на уплате пошлин и сборов организаторы схемы сэкономили порядка 10 млн белорусских рублей.

Подставные люди и 10 млн рублей ущерба: как в Беларуси "экономили" на растаможке электрокаров

Посетителей вроде ГТК в автосалоне электрокаров явно не ждали. Сотрудники оперативной таможни располагали достоверной информацией, что здесь продаются электроавтомобили и гибриды, ввезенные в Беларуси с нарушением законодательства. Несмотря на то, что машины продаются через салон, на таможне они оформлялись не на юридическое лицо, а на подставных физлиц.

Александр Хвисевич, начальник оперативной таможни ГТК Беларуси:

"Так делалось для уклонения от уплаты утилизационного сбора в крупном размере (разница в утиле составляла порядка 20 раз между физлицами и юридическим лицом). Они подбирали граждан, в основном ведущих асоциальный образ жизни, платили им небольшие деньги и якобы на них оформляли ввоз автомобилей. После этого автомобили продавались организацией, и навар шел в карман злоумышленников, не поступая при этом в бюджет".

Александр Хвисевич, начальник оперативной таможни ГТК Беларуси
Александр Хвисевич

Сегодня электромобили в льготном порядке можно ввозить в Беларусь как физическим, так и юридическим лицам. В таком случае ставка пошлины и НДС равна нулю, но утильсбор все равно отличается. При ввозе физическими лицами он в два раза меньше, чем юридическими. Что касается ввоза гибридов, то пошлина для всех категорий составляет 15 % от стоимости, а НДС - 20 %. А вот ставка утилизационного сбора отличается в 40 раз: для юридических лиц она превышает 25 тыс. белорусских рублей (при объеме двигателя, к примеру, 1,5 литра), тогда как для физлиц составляет всего 625 рублей.

Салон был солидный и известный в Беларуси. Средняя сумма уклонения по одному автомобилю разнится от 30 до 90 тыс. рублей в зависимости от стоимости автомобиля, года выпуска и других параметров.

Установлены места хранения более 100 люксовых авто - Li, Voyah, Zeekr стоимостью более 11 млн рублей. На них наложен арест в счет возмещения ущерба. Он, к слову, составил порядка 10 млн рублей. Организаторы преступной схемы ожидают уголовную ответственность вплоть до лишения свободы сроком на 6 лет.

Подставные люди и 10 млн рублей ущерба: как в Беларуси "экономили" на растаможке электрокаров

Зеленые номера на белорусских дорогах в последнее время можно увидеть все чаще. Всего же на данный момент в Беларуси зарегистрировано около 60 тыс. "электричек" и гибридов. Прирост только за 2026 год составил плюс 10 тыс., поэтому неудивительно, что выделенные таможенные квоты на льготную растаможку уже подходят к концу.

Общий объем количественной квоты, установленной на 2026 год для беспошлинного ввоза электромобилей в Беларусь, составляет в рамках торгового оборота 13,8 тыс. единиц. Для личного пользования - 6,2 тыс. К этому моменту юридическим лицам по льготе осталось выгнать 5528 автомобилей, физическим - 2425 авто. И цифры с каждым днем тают, как снег в июле.

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"За последнюю неделю, по данным ГТК, был ввезен 1091 электромобиль. Если такие темпы продолжатся, квота закончится в июле. Что касается физлиц, там выборка порядка 200 машин в неделю, по квоте останется 2,4 тыс., то есть на несколько недель. В августе, думаю, будет окончание квоты. Уже заказанные и едущие в Беларусь автомобили приедут, и кто их заказывал, будут вынуждены заплатить 15 % таможне, если это физлицо. Если везло юрлицо, есть возможности лояльности для клиентов. Юрлица, может быть, за счет своих внутренних резервов попытаются сохранить цену какое-то время, чтобы быть конкурентными", - объяснил председатель Белорусской ассоциации развития электротранспорта Сергей Худоешко.

Электротранспорт все больше набирает популярность в Беларуси. По прогнозам, к 2030 году каждая десятая машина в стране будет с электродвигателем. Это экологично и экономично, но как на амбициозные планы влияют квоты? Может, пришло время пересмотреть их количество?

"Мы от ассоциации выступаем, если квота заканчивается быстро. Нужно подумать о ее увеличении, возможно, даже в 2026 году. Не знаю, насколько это реально реализовать, потому что квоту утверждают на ЕЭК, но выступить с этим предложением было бы не лишним", - уточнил Сергей Худоешко.

Инфраструктура - еще один немаловажный момент, который необходимо учитывать, когда речь заходит об электротранспорте. На данный момент в белорусском государстве работает 2218 зарядных станций, из них 1677 - быстрых. За последний год прирост составил плюс 363 электроколонки, но на будущее планы еще амбициознее.

Подставные люди и 10 млн рублей ущерба: как в Беларуси "экономили" на растаможке электрокаров

Юрий Григоренко, специалист отдела развития бизнеса управления "Маланка" ПО "Беларуснефть":

"До конца 2026 года в соответствии с программой создания государственной зарядной сети для зарядки электромобилей предприятием запланирован ввод в эксплуатацию 4705 ЭЗС, включая 241 быстрых ЭЗС Mode-4 234 медленных ЭЗС Mode-3. Ожидается, что общая установленная мощность сети превысит 91 МВт".

А еще пару месяцев назад в байнете появился портал, на котором владельцы "электричек" и гибридов могут познакомиться с самой актуальной информацией - где зарядиться, какие станции свободны и даже сколько льготных квот осталось на этот год. Помимо этого, на специализированном портале можно оставить замечания по работе зарядных станций. Модераторы уверяют, что ничего не останется без внимания.

Подставные люди и 10 млн рублей ущерба: как в Беларуси "экономили" на растаможке электрокаров

Сегодня среди трендов рынка электротранспорта - бюджетные, высокоинтеллектуальные, укомплектованные автомобили стоимостью от 50 до 70 тыс. белорусских рублей. Среди лидеров по покупкам - Geely EX2 и Geely EX5, DonFeng Vigo и BYD.

Всего же в 2025 году в Беларуси было куплено более 25 тыс. новых электромобилей и гибридов, а это почти 34 % от всего рынка. Получается, что каждое третье покупаемое новое авто в Беларуси - на зеленых номерах.

Главное фото: magnific.com

Разделы:

ОбществоПроисшествия

Теги:

ГТКэлектромобилиГлавный эфир
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