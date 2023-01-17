Подтопление более 40 домов в Гомельской области - аномально теплая зима принесла в Беларусь паводок

Последствия аномальных для января температур ощутили в разных регионах Беларуси, особенно на севере и востоке страны. Подтоплены участки дорог, подворья и даже дома. Рост уровня воды интенсивный, на большинстве рек Беларуси он находится на пойме.

Однако для паники нет причин, экстренные службы готовы к любым вызовам стихии. Как вести себя в условиях зимнего паводка, повлияет ли большая вода на будущий урожай озимых, узнал Николай Скинтиян.

В Гомельской области подтоплено более 40 дачных домов

Подъем уровня воды - почти 40 сантиметров за сутки. Припять в Мозырском районе разлилась так, что подтопила несколько десятков дачных домов. Паводки тут не редкость, но чтобы зимой. Такого, говорит Валентина Полуянова, еще не видела. У пенсионерки уже затопило все подворье. И это, судя по всему, не предел.

Те, до кого вода пока еще не дошла, предусмотрительно спасают имущество. Валентин Шваб у себя на даче поднял всю мебель над полом, а собаку перевез в город.

Похожая ситуация в разных районах области. Резкие перепады температуры и обильные дожди сделали свое дело. Снег и лед тают, на реках образуются заторы, как результат - выход воды на пойму.





Рост уровня речной воды очень интенсивный. Здесь, на Соже, он достиг более трех метров. Такого подъема в зимнее время, говорят специалисты, не было очень давно.

Гидрологическая ситуация под контролем

Тем не менее ситуация под контролем. Жизнеобеспечение населения не нарушено, пострадавших нет. Экстренные службы готовы к любым чрезвычайным ситуациям. Отдельное внимание любителям зимней рыбалки. Настоятельная рекомендация - воздержаться от опасного хобби.

По возможности не передвигаться по подтопленным территориям. Если все-таки есть такая необходимость, обязательно при себе иметь индивидуальные средства спасения. Кроме этого, не передвигаться по таким участкам на автотранспорте. Не подъезжать близко и не оставлять автомобили рядом с водоемами, особенно реками. Никита Лисовский, специалист Гомельской областной организации ОСВОД





Озимые во время зимнего паводка

Большая вода пришла и на сельхозугодья. Навредят ли влага и перепады температуры урожаю озимых? У аграриев ответ однозначный: если соблюдать технологии, то нет. Агроном Владимир Сидор поля с озимыми объезжает практически каждый день. Лично следит, как развивается каждая культура.

За осеннюю вегетацию растение должно накопить определенное количество сахаров, что позволит переносить низкие температуры. И если идет, как мы называем, вяло текущая вегетация, то эти сахара медленно расходуются, а синтеза новых сахаров не происходит. Владимир Сидор, ведущий агроном по защите растений ЗАО "Гудевичи"

Озимые уже вошли в стадию кущения, даже резкое понижение температуры не повлияет на их развитие. Самое время позаботиться о вегетации в весенний период. Запастись минеральными удобрениями, чтобы увеличить потенциал урожайности.

74 центнера с гектара у нас - это рекордный урожай. Если все соблюдать, всегда можно держать уровень. Мы больше 1000 т можем спокойно привезти КАСа зимой, чтобы потом весной его использовать. Заготавливаем также и твердые минеральные удобрения в виде карбамида. На сегодняшний момент имеем 370 т. Владимир Сидор, ведущий агроном по защите растений ЗАО "Гудевичи"