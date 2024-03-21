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Подтопление домов, ДТП, авария на ж/д станции. В Молодечненском районе спасатели отработают действия при ЧС

Подтопление домов, крупное ДТП, авария на железнодорожной станции - с такими сценариями довелось столкнуться спасателям во время масштабных учений в Молодечненском районе. Комплексная тренировка позволяет оценить готовность к чрезвычайному происшествию, а также отработать на практике меры по защите населения и территорий при авариях природного и техногенного характера. Учения будут проходить в течение трех дней.

Такие масштабные учения спасатели проводят примерно два раза в год совместно с другими аварийными службами. По сценарию обычно отрабатывают самые экстремальные ситуации.

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