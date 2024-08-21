Подтопленные деревни, разрушенные дороги и мосты - в Гродненской области ликвидируют последствия непогоды

Сергей Леонов, замначальника Гродненского областного управления МЧС Беларуси:

На ликвидации последствий было задействовано порядка 25 человек личного состава, 11 единиц техники, в том числе МЧС и техники ЖКХ района. Принято решение о сборе комиссии по ЧС при Гродненском исполкоме. В эту комиссию приглашены представители Белгосстраха. Все мероприятия находятся на контроле. В ближайшее время данная работа будет продолжена с точки зрения того, что вода еще не вошла в свое русло по тем рекам, которые были переполнены.

Андрей Жук, зампредседателя Гродненского облисполкома

