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Подтопленные деревни, разрушенные дороги и мосты - в Гродненской области ликвидируют последствия непогоды
В Гродненской области ликвидируют последствия стихии. Задействованы работники областного управления МЧС и руководство областного и районного исполкомов. С целью контроля за ситуацией сформированы мобильные группы, которые обследуют подворья и проводят мониторинг уровня воды.
Из-за ночного ливня в двух населенных пунктах района - деревнях Лаша и Бараново - подтопило около 30 частных жилых домов. В некоторых из них уровень воды доходил до 30 см, а на подворьях - до 60. Непогода уничтожила также часть урожая на приусадебных участках.
Для устранения последствий оперативно прибыли работники областного управления МЧС, сотрудники ГАИ, газовой службы, скорой медицинской помощи. Уровень воды на данный момент стал значительно ниже.
Пострадали и дороги. На въезде в деревню Бараново размыло обочину. В результате подъема уровня воды в реке Лошанка (местами на 4 м) возле деревни Кунцевщина поврежден железобетонный автомост. Сильным течением разрушена подобная конструкция и в деревне Коваличи. Жизнеобеспечение населения не нарушено, имеются объездные пути.
Ситуация под контролем руководства Гродненского областного и районного исполкомов.
Все меры будут приняты незамедлительно. Самый, можно сказать, такой узкий момент - это разрушение мостового сооружения над рекой Лошанка. Здесь тоже в ближайшее время будут начаты работы по демонтажу и строительству нового моста. К сожалению, те технологии, которые применялись в советское время, не позволили пережить этому мостовому сооружению нагрузку в виде повышения уровня воды в реке.
Сергей Леонов, замначальника Гродненского областного управления МЧС Беларуси:
На ликвидации последствий было задействовано порядка 25 человек личного состава, 11 единиц техники, в том числе МЧС и техники ЖКХ района. Принято решение о сборе комиссии по ЧС при Гродненском исполкоме. В эту комиссию приглашены представители Белгосстраха. Все мероприятия находятся на контроле. В ближайшее время данная работа будет продолжена с точки зрения того, что вода еще не вошла в свое русло по тем рекам, которые были переполнены.
Также из-за прохождения грозового фронта пострадал населенный пункт в Столинском районе. В деревне Большие орлы повреждены кровли 6 сельхоззданий. Пострадавших нет, ведутся восстановительные работы.
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