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Подтоплены участки дорог, заведение подвального типа, досталось даже метро - последствия сильного ливня в Минске

Минск пострадал от сильнейших дождей. Накануне в результате прохождения грозового фронта фиксировались частичные подтопления участков дорог.

Водосток не справился с потоком воды на пересечении улиц Толстого и Московской. Серьезно подтоплено одно из заведений подвального типа на улице Кирова - воды было по колено. На Интернациональной ливень столкнул припаркованные автомобили. Также была затоплена Немига.

Из-за сильнейшего дождя произошло протекание воды со сводов станции метро "Площадь Ленина".

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