Подтоплены участки дорог, заведение подвального типа, досталось даже метро - последствия сильного ливня в Минске

Водосток не справился с потоком воды на пересечении улиц Толстого и Московской. Серьезно подтоплено одно из заведений подвального типа на улице Кирова - воды было по колено. На Интернациональной ливень столкнул припаркованные автомобили. Также была затоплена Немига.