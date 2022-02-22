Подтверждать причину, по которой гражданин не сможет проголосовать в день референдума, не требуется

Каждый может выбрать удобный для себя момент, время и дату, чтобы отдать свой голос. Подтверждать причину, по которой гражданин не сможет побывать на участке в основной день, не требуется. Всю информацию с мест аккумулирует ЦИК. Наша страна на пороге глобальной трансформации, от которой зависит жизнь каждого белоруса.



Прежде чем попасть на участок для голосования, важно сделать свой внутренний выбор и не остаться в стороне, а принять активное участие в историческом событии. Референдум - это важнейший институт прямой демократии. Итоговое решение в буквальном смысле зависит от каждого голоса.