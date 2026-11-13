Подведены итоги поэтического конкурса "Наше 17 сентября"

Единство остается незыблемой ценностью белорусского народа. Об этом говорят историки, поют песни музыканты, а молодежь пишет стихи.

В Минске подвели итоги литературного конкурса "Наше 17 сентября". Тема конкурса выбрана неслучайно. В 2026 году в Беларуси уже в пятый раз отметили молодой для государства праздник - День народного единства. Он посвящен воссоединению Западной Беларуси и БССР в 1939 году.

Марина Ильина, председатель комитета по образованию Мингорисполкома: "У фестиваля-конкурса было много задач, но главным было - объединить молодое поколение в изучении истории страны и дать возможность гордиться теми историческими событиями, которые повлияли на последующие поколения. Очень важно, что в фестивале-конкурсе приняли участие ребята в возрасте от 6 до 30 лет: нынешние школьники, учащиеся колледжей, а также выпускники высших учебных заведений и сегодняшние молодые специалисты".

Из более чем 600 заявок, присланных на конкурс, выбрали 14 победителей.

Самый юный возраст участников - 6 лет. Работы присылали также из-за рубежа. Поддержали юных поэтов Минский городской совет депутатов, Мингорисполком, а также Министерство образования.