В Минске состоялось заключительное заседание Центральной избирательной комиссии в действующем составе. Полномочия ЦИК истекают в декабре.

Согласно Конституции, новый состав будет избран на заседании Всебелорусского народного собрания 17-18 декабря.

За пять лет комиссия провела 32 заседания, приняла порядка 300 постановлений и организовала пять электоральных кампаний, включая президентские выборы, республиканский референдум по изменениям в Конституции и единый день голосования.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

"Единый день голосования был достаточно сложный, потому что мы избирали большое количество депутатов впервые. Также впервые мы оптимизировали систему комиссий. Вы знаете, что функцию окружных комиссий по выборам депутатов парламента выполняли ряд территориальных комиссий, т. е. мы сократили составы комиссий. Нужно было грамотно распределить человеческие ресурсы. Мы более экономично с точки зрения финансов провели эту кампанию, но такой масштаб требовал серьезной, скрупулезной работы. Этот опыт уже сегодня может быть использован новым составом ЦИК для организации очередного единого дня голосования, дата которого уже известна - 25 февраля 2029 года".

Доклад по итогам пятилетия работы ЦИК направит главе государства, Всебелорусскому народному собранию, Конституционному и Верховному судам, а также обеим палатам парламента.