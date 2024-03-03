Подведены итоги единого дня голосования - каков портрет депутата

Центризбирком в конце рабочей недели подвел итоги единого дня голосования. Палата представителей и местные советы сформированы. Все сведения обнародованы. Начался отсчет для подготовки к избранию делегатов Всебелорусского народного собрания. Депутаты обеих палат парламента в ВНС автоматически "прописаны". Есть квоты для местных советов и не только.

Так кто же они - народные избранники? Достаточно ли у них профессионального и жизненного опыта? Портрет депутатанарисует Илона Волынец.

Портрет депутата

25 февраля 2024 года - дата, которая вошла в историю. На основании обновленной Конституции и Избирательного кодекса впервые проведен единый день голосования. Белорусы выбрали депутатов всех уровней: и в местные советы, и в Палату представителей. Во-первых, это экономически целесообразно: сэкономили бюджетные деньги, которые пригодятся в сфере образования или медицины. Во-вторых, это наше с вами время. На организацию ушел не один месяц. А представьте, если бы это нужно было делать дважды. В-третьих, кампания встряхнула политические партии, трудовые коллективы и общественные организации, которые не упустили шанс выставить лучших из лучших на электоральную гонку. Не менее активными были и избиратели. Явка по стране превысила 73 %. В лидерах - Могилевская область - там проголосовало свыше 77 %. Не это ли свидетельство доверия людей к власти и поддержки нынешней политики государства? Кто же дошел до финиша и будет защищать наши с вами интересы?

Итак, Палата представителей восьмого созыва сформирована в полном составе. В числе депутатов - 70 представителей политических партий. В новый созыв также вошли 20 депутатов палаты нынешнего созыва и три - прошлых. Немало и известных персон. К примеру, глава Администрации Президента, Министр труда, гендиректор Национальной библиотеки, лидеры партий ЛДПБ и "Белая Русь". Нашлись места в парламенте и для прекрасной половины… Пусть не половина, а больше трети, но согласитесь, женский голос в Овальном зале точно будет хорошо слышен. Будущее страны доверяем все же зрелым и состоявшимся людям. Среди избранных парламентариев - всего один в возрасте до 31-го года.





Если минчане определялись с составом Палаты представителей и Мингорсовета, то сельчане, кроме парламента, выбирали депутатов областного, районного, сельского или поселкового уровней. В итоге сформированы все местные советы депутатов. Их 1284. Логично, что белорусы выбирали тех, кого знают и доверяют. Как правило, народные избранники живут в той же местности. Ведь как ты отмахнешься от решения проблем, которые тебя волнуют самого. Будь то качество дороги или улучшение инфраструктуры. Среди депутатов - представители разных сфер: от сельского хозяйства и промышленности до образования и культуры. То есть с уверенностью можно сказать, что местные советы представляют весь срез белорусского общества. Слушать и слышать избирателей - задача не из простых: жизненный опыт хорошо, но и молодежный задор и энергичность не помешают.

Это профессионалы своего дела. Мы сформировали 1284 совета. Это достаточно большая команда.

Маленьких проблем не бывает. От депутатов (не важно, какого уровня) мы все ждем одного: небезразличия к нашему общему "завтра". А законы должны быть от жизни и для людей. Иначе зачем они нужны?