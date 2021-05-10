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Подведены итоги конкурса детского рисунка "Женское лицо Победы"
250 детских рисунков о героизме и подвиге женщин в военное время. Итоги конкурса "Женское лицо Победы" подвели в Музее Великой Отечественной. Среди юных художников-победителей было 25 школьников из всех регионов страны. Представители нескольких поколений присутствовали на праздничном мероприятии. Среди них ветераны, узники немецких концлагерей, а также представители Белорусского союза женщин каждого района Минской области.
Лучшие рисунки на военную тематику отбирало компетентное жюри художников. Все победители детского конкурса и участники праздника получили подарки. Торжественное мероприятие завершила экскурсия по музею.
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