Подведены итоги конкурса "Золотое перо "Белой Руси" - 2018"

Представителей талантливой молодежи из всей страны наградили в большом концертном зале Белгосфилармонии. Лучших выделили в 4 номинациях. Молодым людям было предложено написать эссе на тему современных медиа и их роли в жизни в общества, создать авторские материалы о перспективах и возможностях белорусской молодежи, сделать фотографии о семейном отдыхе и туризме в Беларуси, а также снять видеопроекты об успешных в своей профессии белорусах. Самой юной обладательницей 1-й степени в фотономинации стала 7-классница Анна Войткун из городского поселка Радунь Гродненской области.