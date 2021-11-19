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Подведены итоги национального конкурса "Предприниматель года"

Победителей выбирали в пяти номинациях. Как подчеркивают в Минэкономики, минувший год был непростым для бизнеса и внес значительные коррективы в намеченные цели и планы. Однако многие справились со всеми вызовами.

Традиционно предпринимателей поддерживает Беларусбанк. Сегодня клиентская база крупнейшего банка страны насчитывает свыше 93 тысяч субъектов хозяйствования (из них большая половина - малый и средний бизнес), которые пользуются широким спектром банковских продуктов и услуг.

Благодаря поддержке Беларусбанка многие предприниматели реализовали ряд идей и создали сотни рабочих мест в экономике.

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