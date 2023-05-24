ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Подведены итоги областного конкурса талантливой и активной молодежи

В Минской области определили финалистов конкурса среди талантливых и творческих молодых людей. Во время торжественной церемонии 30 специалистов различных сфер деятельности получили награды от руководства центрального региона за спортивные проекты для людей почтенного возраста, инклюзивные программы для обучения особенных детей, разработки для активного отдыха семей и т. д. Уже второй сезон конкурс объединяет молодежь из всех районов Минской области.

Кроме торжественной церемонии награждения для делегаций подготовили памятный маршрут. Молодые люди побывали в мемориальном комплексе "Хатынь" и новом музее, а также возложили цветы к Вечному огню.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все