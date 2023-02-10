Подведены итоги работы здравоохранения Минска за 2022 год и определены планы на текущий

Мы свою работу строим на анализе обращения граждан, и с учетом анализа обращения граждан мы принимаем очень многие организационные решения для улучшения доступности медицинской помощи. Например, по эндопротезированию мы пересмотрели в прошлом году подходы. Мы открыли дополнительное эндопротезирование в 11-й, в БСМП и в 6-й. И сегодня три наших центра активно выполняют эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов.

Елена Богдан, председатель Комитета по здравоохранению Мингорисполкома