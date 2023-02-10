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Подведены итоги работы здравоохранения Минска за 2022 год и определены планы на текущий
Центр трансплантации костного мозга и стволовой клетки в МНПЦ хирургии и трансплантологии откроется в этом году. В Минске сегодня прошло итоговое заседание комитета, где обозначили планы на 2023-й. К концу года также откроется общежитие для медработников. Идет возведение корпусов 4-й, 5-й, 11-й клинических больниц, ремонт амбулатории в Соколе. В Минске за прошедший год введены в строй такие крупные объекты как 15-я и 36-я поликлиники, филиал 19-й детской поликлиники, детский стоматологический центр.
Мы свою работу строим на анализе обращения граждан, и с учетом анализа обращения граждан мы принимаем очень многие организационные решения для улучшения доступности медицинской помощи. Например, по эндопротезированию мы пересмотрели в прошлом году подходы. Мы открыли дополнительное эндопротезирование в 11-й, в БСМП и в 6-й. И сегодня три наших центра активно выполняют эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов.
В приоритете и внедрение технологий в систему обслуживания. Так, например, в Минске - 100 % врачей имеют возможность выписки электронного рецепта. Среди задач на этот год - создать возможность обмена медицинскими данными в электронном формате между учреждениями здравоохранения.
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