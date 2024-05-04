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Подведены итоги республиканского военно-патриотического турнира "Вызов"

"Вызов" пройден. Стала известна команда - победитель республиканского военно-патриотического турнира, который организовали "Патриоты Беларуси" и учебный центр Военной академии.

Почти за год в состязаниях на ловкость и смелость приняли участие 140 школьников из разных уголков нашей страны. Ребята постигали азы армейской жизни, проходили полосу препятствий и обкатку танками, управляли дронами, участвовали в военизированных эстафетах и спортивных состязаниях.

Цели проекта были такие: популяризировать военную службу, привлечь абитуриентов для поступления в Военную академию. Ну и, конечно, рассказать об армейском быте, об армии, какие-то слухи развеять. У нас уже очень много заявок на проведение второго сезона "Вызова".
Олег Кокин, замначальника учебного центра по идеологической работе Военной академии Беларуси

Проигравших в турнире нет. На первом месте команда из Бреста. Далее ребята из Гродно, Гомельской и Витебской областей.

4 мая в "Панораме" корреспонденты АТН подробно расскажут, как прошел одиннадцатый финальный заезд "вызовцев".

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