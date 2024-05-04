Подведены итоги республиканского военно-патриотического турнира "Вызов"

Цели проекта были такие: популяризировать военную службу, привлечь абитуриентов для поступления в Военную академию. Ну и, конечно, рассказать об армейском быте, об армии, какие-то слухи развеять. У нас уже очень много заявок на проведение второго сезона "Вызова".

Олег Кокин, замначальника учебного центра по идеологической работе Военной академии Беларуси