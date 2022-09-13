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Подвиг комсомольцев-подпольщиков вспомнили в Скиделе
Подвиг комсомольцев-подпольщиков вспоминали сегодня в Скиделе. 13 сентября 1942 года на центральной площади города фашисты публично казнили 8 членов местной подпольной организации. Все они были комсомольцами и с первых дней войны организовали яростное сопротивление захватчикам. Молодые люди расклеивали листовки, прятали в лесу оружие, передавали партизанам важные сведения. После ареста они не выдали своих соратников и были убиты. Сейчас на месте казни воздвигнут монумент, который стал знаковым местом для каждого жителя Скиделя.
Василий Казак, председатель ветеранской организации Скидельского горисполкома: Никто из них не попросил пощады, шли с поднятой головой. Только сказали многие из них: "Да здравствует Красная армия!" и "Смерть фашистам!". Люди закрывали детей. В общем, так совершилась казнь.
Арианна Каскевич, учащаяся СШ № 3 г. Скиделя: Наши земляки, скидельчане, погибли на Великой Отечественной войне. Эти ребята в моем возрасте погибли. И мы чтим их память.
Почтить память погибших героев к мемориалу пришли жители Скиделя, работники местных предприятий и школьники. Подвиг комсомольцев, отдавших жизни за свою страну, в городе помнят и чтут.
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