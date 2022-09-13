Подвиг комсомольцев-подпольщиков вспомнили в Скиделе

Подвиг комсомольцев-подпольщиков вспоминали сегодня в Скиделе. 13 сентября 1942 года на центральной площади города фашисты публично казнили 8 членов местной подпольной организации. Все они были комсомольцами и с первых дней войны организовали яростное сопротивление захватчикам. Молодые люди расклеивали листовки, прятали в лесу оружие, передавали партизанам важные сведения. После ареста они не выдали своих соратников и были убиты. Сейчас на месте казни воздвигнут монумент, который стал знаковым местом для каждого жителя Скиделя.