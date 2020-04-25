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Подводим итоги уходящей недели завтра в "Главном эфире"

Ключевой ресурс для эффективной экономики. Операция "мобилизация".

Инвестиции в стабильность и здоровье нации.

Журналист меняет профессию. Персональный день швеи для репортера Надежды Сербиненко.

Живут же люди! Не черная быль возрожденных земель.

Зона отчуждения: из экстремального только туризм.

Код доступа к спасающим жизни в биокомбинезонах.

Белорусские врачи без границ в объективе.

Наука побеждать не только вирус.

Жизнь продолжается. Истории раскоронававших вирус. Эксклюзив "Главного эфира".

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