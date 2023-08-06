3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Подводные камни отказа от нефти и газа: чьи миллиарды уходят на ветер, а кто снимает сливки - смотрите в "Понятной политике" 7 августа
На языке - одно, в уме - другое. Яркий тому пример - зеленая энергетика и чистая политика. Почему Запад заигрался в светлое будущее и кто субсидирует авантюру?
Чьи миллиарды уходят на ветер и кто из американских чиновников снимает сливки, раздувая климатические мифы? Зеленая пропаганда: подводные камни отказа от нефти и газа. Только факты в "Понятной политике". В понедельник, 7 августа, после "Панорамы".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Парламентарии Беларуси и России соберутся в Санкт-Петербурге для решения важнейших вопросов
Антонина Кошель расскажет о самом сокровенном: пути к триумфу, личной драме и звездной команде
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все