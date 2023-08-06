Подводные камни отказа от нефти и газа: чьи миллиарды уходят на ветер, а кто снимает сливки - смотрите в "Понятной политике" 7 августа

На языке - одно, в уме - другое. Яркий тому пример - зеленая энергетика и чистая политика. Почему Запад заигрался в светлое будущее и кто субсидирует авантюру?

Чьи миллиарды уходят на ветер и кто из американских чиновников снимает сливки, раздувая климатические мифы? Зеленая пропаганда: подводные камни отказа от нефти и газа. Только факты в "Понятной политике". В понедельник, 7 августа, после "Панорамы".