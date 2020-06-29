3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Подвоз питьевой воды в автоцистернах по Фрунзенскому и Московскому районам столицы приостановлен
Мониторинг качества воды не прекращается
В случае возникновения вопросов, связанных с качеством воды, следует обращаться в диспетчерскую службу Минскводоканала. Мониторинг качества жидкости тем временем не прекращается. Проблема, которая волновала жителей нескольких районов столицы, полностью решена. Воду можно использовать и для бытовых нужд, и в пищу.
Как отметил накануне вице-премьер Владимир Кухарев,
. Проработать этот вопрос правительству поручил Президент. Механизм перерасчета станет известен в ближайшее время.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Дзермант: Беларусь предлагает более справедливую модель мироустройства
Политолог: Польша заинтересована в том, чтобы объединиться с мировым большинством
Политолог: Идет уменьшение значения США и Запада и увеличение значения других центров силы
Сийярто: Будущее без диалога - опасное будущее из-за риска возникновения третьей мировой войны
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов