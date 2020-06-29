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Подвоз питьевой воды в автоцистернах по Фрунзенскому и Московскому районам столицы приостановлен

Мониторинг качества воды не прекращается

В случае возникновения вопросов, связанных с качеством воды, следует обращаться в диспетчерскую службу Минскводоканала. Мониторинг качества жидкости тем временем не прекращается. Проблема, которая волновала жителей нескольких районов столицы, полностью решена. Воду можно использовать и для бытовых нужд, и в пищу.

Как отметил накануне вице-премьер Владимир Кухарев,

пострадавших от некачественного оказания услуги освободят от уплаты за воду за весь июнь

. Проработать этот вопрос правительству поручил Президент. Механизм перерасчета станет известен в ближайшее время.

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