Подвоз питьевой воды в автоцистернах по Фрунзенскому и Московскому районам столицы приостановлен

В случае возникновения вопросов, связанных с качеством воды, следует обращаться в диспетчерскую службу Минскводоканала. Мониторинг качества жидкости тем временем не прекращается. Проблема, которая волновала жителей нескольких районов столицы, полностью решена. Воду можно использовать и для бытовых нужд, и в пищу.