Подзаработать и получить дополнительное образование не только в Беларуси позволят студенческие отряды

Лето - это не только пора отдыха, но и возможность для молодежи освоить будущую специальность и при этом заработать. Благодаря студенческим отрядам в 2023 году планируют трудоустроить 43 тыс. человек. Работу предлагают и за рубежом. О новинках третьего трудового семестра материал Владислава Бондаря.

Закручивать гайки и собирать своими руками трактор - труд, конечно, нелегкий, но не требует завершенного образования. Достаточно учиться по профилю. Так студотрядовцы работают на МТЗ давно. Но уникальность этого года в том, что впервые 8 бойцов получили дополнительные "корочки", причем по экспресс-программе.

Полтора месяца обучения в машиностроительном колледже, столько же на практике. И к станку можно идти уже как полноценные работники с 3-м разрядом. Пока машина все оттачивает, операторы загружают материал и делают замеры готовых деталей.

Такую дополнительную профессию оператора станка получил и Владислав Лойко. Раньше и быстрее, чем основную в вузе. Только сдавать будущему связисту пришлось сразу две сессии.

Все получилось, закрыл сессию. Тут также был экзамен. Обучение проходило, я бы не сказал, что сложно, так как у меня техническая специальность. Этот станок делает только одну операцию - глубокое сверление. Тут ничего сложного, но можно, конечно, разбираться в теме и глубже. Владислав Лойко, боец производственного студотряда "Тракторостроитель-2023"

А в сервисных отрядах столицы полторы сотни студентов наденут этим летом форму контролеров. Проездные документы будущий инженер Ксения Москалева проверяет с опытным напарником. Ситуации в рейсах бывают непредсказуемыми, как случай с пассажиркой из Китая, которая на русском говорила плохо.

"Она, наверное, не ожидала, но в своей школе я около 4 лет изучала китайский, поэтому я ее прекрасно понимала. Для нее было большим удивлением, когда я на чистом китайском ей объяснила, что нужно сделать и что грозит за то, что она не сделает", - рассказала Ксения Москалева, боец сервисного студотряда "Фортуна-4" имени героя Беларуси Н.Б. Куконенко.

Маршруты студотрядов проложены и за рубежом. В Туапсе отдых у моря с работой совмещают педагоги во Всероссийском детском центре "Орленок".

Именно в "звездном" я понял, что такое быть педагогом. Я чувствую, как вырос мой профессионализм, чувствую, что стал более чутким и ответственным, а это важное качество для вожатого. Давид Ковалев, командир Гомельского педагогического отряда "Орлята" имени И.П. Кожара

В Россию отправились не только педагогические наши отряды. Рабочие места там на лето получат студенты-медики и строители.

"Строительный отряд "Титан" Белорусско-Российского университета уехал на строительство образовательного центра в Воронеже. Планируем, что еще у нас выедут 2 медицинских отряда, один в Новокузнецк, второй в Лениногорск Республики Татарстан, еще педагогический отряд поедет тоже в Республику Татарстан", - проинформировала Надежда Шаховская, командир Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ.