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Поджог: в Солигорске возле здания прокуратуры сгорели 4 автомобиля
По факту поджога машин на стоянке прокуратуры в Солигорске и попытки поджога здания Комитета судебных экспертиз возбуждено уголовное дело по статье "Особо злостное хулиганство" - информирует Следственный комитет.
Напомним, инцидент произошел накануне вечером. Повреждены 4 автомобиля, два - это личный транспорт сотрудников прокуратуры, 2 - это служебные машины. По предварительной информации, к поджогу причастны не менее двух человек. В ходе обследования места правоохранители установили путь, по которому неизвестные подошли к прокуратуре и убежали. Что касается здания Госкомитета судебных экспертиз, то там было повреждено помещение служебного кабинета. Специалисты установили, что источник возгорания был занесен через открытое окно. Предполагается, что поджигатели разлили горючую жидкость и подпалили ее.
Правоохранители также задержали подозреваемого в повреждении здания прокуратуры в Жодино. Инцидент произошел ночью 8 октября. Неизвестные повредили входную дверь в здание. По факту возбуждено уголовное дело также по статье "Хулиганство".
Юлия Гончарова, официальный представительСледственного комитета Беларуси (по телефону): "В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлена причастность 31-летнего местного жителя к совершению данного преступления. Мужчина задержан. В настоящее время с его участием проводятся следственные действия, устанавливаются иные обстоятельства произошедшего. Также проверяется причастность подозреваемого к иным противоправным действиям".
Следователи провели проверку на месте, задержанный показал и рассказал, как поджигал дверь прокуратуры. Окончательная правовая оценка будет дана по завершении расследования.
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