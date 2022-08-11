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Поэт Анатолий Аврутин - гость программы "Скажинемолчи"
Крепкий аналитик или пророк в своем отечестве? Гостем программы "Скажинемолчи" стал поэт, публицист, член Союза писателей Беларуси Анатолий Аврутин. Именно его стихи в августе 2020-го в соцсетях многие читали в терапевтических целях - гражданская поэзия, приправленная юмором, тогда поддерживала многих. А вот многие ли поддержали его? Почему поэт не побоялся высказать свою точку зрения и предчувствовал ли тогда, что хождения под БЧБ-флагом обречены на провал? И что общего между протестом 30-летней давности и наших дней?
В 2020 году вышли дети тех, кто в 1996-м выходил, крошил асфальт, плитку и швырялся в ОМОН. Они выросли, получили образование, воспитали своих детей, и вот эти детишки уже переняли дух родителей. Очень многие, кто тогда выходил, поняли, осознали, что тогда их одурачили. Сейчас эта ситуация изменилась. С другой стороны, некоторые люди остались на враждебных позициях.
Все выпуски "Скажинемолчи" на YouTube-канале "Беларусь 1"
Когда слово превратилось в оружие массового поражения - читаем открытым текстом, а не между строк. Как борьба за страну стала делом чести для писателя и почему раскол Союза писателей повлиял на целое поколение литераторов. Об этом и не только смотрите в полной версии программы "Скажинемолчи" и на официальном канале в YouTube.
Фото: БелТА
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