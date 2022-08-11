Поэт Анатолий Аврутин - гость программы "Скажинемолчи"

В 2020 году вышли дети тех, кто в 1996-м выходил, крошил асфальт, плитку и швырялся в ОМОН. Они выросли, получили образование, воспитали своих детей, и вот эти детишки уже переняли дух родителей. Очень многие, кто тогда выходил, поняли, осознали, что тогда их одурачили. Сейчас эта ситуация изменилась. С другой стороны, некоторые люди остались на враждебных позициях.

Анатолий Аврутин, поэт, публицист, член Союза писателей Беларуси