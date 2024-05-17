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Поэтапные реконструкции и открытие новых отделений - как модернизируют учреждения здравоохранения Минской области

Структуру здравоохранения Минской области в этом году ждут значительные премьеры. Это, например, детская поликлиника в Смолевичах, новый корпус областного родильного дома. В Борисове проектируют станцию переливания крови, а в Заславле - новую большую поликлинику для взрослых и детей.

Одновременно модернизируют и действующие больницы. Масштабная и поэтапная реконструкция продолжается в Узденской ЦРБ. Здесь уже обновили эндоскопическое отделение, операционный блок. Всем современным стандартам медицины там соответствует и реанимация.

Стало свободнее и светлее. У нас также увеличились площади за счет реконструкции. Когда были снесены перегородки, стала более просматриваемая палата, где находятся пациенты. По оборудованию мы были оснащены неплохо, но нам добавили все консоли - это кислород, воздух, то, что нужно для подключения аппаратов ИВЛ.
Татьяна Грузд, исполняющая обязанности заведующего отделением Узденской центральной районной больницы

"Работы ведутся в клинико-диагностической лаборатории, мы уже на 50 % там провели ремонт. Он ведется и в стоматологическом отделении. Еще в перспективе глобальный ремонт детской и взрослой регистратуры. В апреле добавилось еще одно структурное подразделение ЦРБ - реабилитационный центр для инвалидов. Он расположен в деревне Теляково. Там развернуто 50 многопрофильных коек, они предназначены для различных патологий", - рассказал главный врач Узденской центральной районной больницы Александр Дрейчук.

В этом году обновление материально-технической базы планируется и в Воложинской центральной районной больнице. Здесь установят аппарат рентгеновской компьютерной томографии.

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