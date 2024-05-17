Поэтапные реконструкции и открытие новых отделений - как модернизируют учреждения здравоохранения Минской области

Стало свободнее и светлее. У нас также увеличились площади за счет реконструкции. Когда были снесены перегородки, стала более просматриваемая палата, где находятся пациенты. По оборудованию мы были оснащены неплохо, но нам добавили все консоли - это кислород, воздух, то, что нужно для подключения аппаратов ИВЛ.

Татьяна Грузд, исполняющая обязанности заведующего отделением Узденской центральной районной больницы