Поэтический флешмоб и большой белорусский диктант в День родного языка

Сегодня в столице с самого утра можно было вспомнить или выучить до сих пор неизвестные, самобытные белорусские слова. Особый тест на их знание сегодня подготовила Национальная библиотека. На фасаде можно было прочесть цитаты классиков. Где еще оригинальным образом отмечают День родного языка, узнала Наталья Кузьмицкая.

"Крочыць", "куфэрак","фатэль", "цікавец" - только белорусы имели в своей лексике эти слова. Сегодня утром вспомнить или пополнить свой словарь новыми выражениями можно было буквально через один взгляд - на фасад Национальной библиотеки. Подсказки и толкования можно найти в социальных сетях главного книгохранилища страны, но мы, пользуясь служебным положением, обратились к профессиональному знатоку.





На благозвучном и сочном языке Владимир Иванович Куликович разговаривает с детства. Сегодня своим филологическим достояниям делится не только со студентами, а и с читателями газет - в статьях "Роднае слоўка".

Сегодня, чтобы вдруг не попасть в языковой конфуз, надо как можно больше читать по-белорусски и, конечно, разговаривать.

В эти выходные в кинотеатре "Москва" жители столицы смогут увидеть и услышать в белорусском варианте такие действительно легендарные киноистории, как "Невероятная жизнь" Уолтера Митти, "Хроники Нарнии" и "Форрест Гамп". Андрей Милюхин на белорусский язык озвучил уже десятки ролей, очередная черно-белая лента - ко Дню родного слова.

Регулярные показы фильмов по-белорусски проводятся в столичных кинотеатрах уже два года, и мировое кино заиграло новыми цветами для белорусской публики. Проект ищет и новые голоса, поэтому, если вы хорошо владеете родным языком, есть шанс стать актером озвучивания, возможно, своего любимого фильма или сериала.