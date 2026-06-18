"Поезд Памяти - 2026": 55 лучших белорусских десятиклассников отправятся в юбилейное путешествие

Считаные дни остаются до старта юбилейного состава "Поезда Памяти". По традиции первой точкой союзного маршрута станет Брест. Участники из 18 стран мира примут участие в памятных мероприятиях, посвященных трагической дате - 85-летию начала Великой Отечественной войны.

В этом году география участия расширена. Пассажирами поезда станут дети из стран антигитлеровской коалиции.

До старта "Поезда Памяти" - три дня!

Яркие, талантливые, настоящие - одним словом, наши молодые белорусы. И каждого нужно обязательно отметить! Десятиклассников ждет настоящее путешествие на "Поезде Памяти - 2026". Отобрали для участия действительно самых лучших. Как словить то самое чемоданное настроение - узнали у участников проекта.

В 2026 году в пятый раз самый молодежный экспресс Союзного государства вновь объединит под одной крышей самых талантливых представителей молодого поколения. Они не только отличники в учебе, но и первые в спорте, творчестве и науке. Культурно-патриотический проект ежегодно высоко оценивается на межгосударственном уровне и среди молодежи. В этом году чтобы получить заветный билет на "Поезд Памяти", только в Беларуси нужно было пройти 5 конкурсных этапов, чтобы из 12 тыс. человек отобрали 55 счастливчиков.

Виталина Саевец, участница проекта "Поезд Памяти - 2026" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bbc5dff8-e811-4010-88e7-12f081ad45cb/conversions/fa7894b5-ea59-42c3-8dc0-6f2ddd164907-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bbc5dff8-e811-4010-88e7-12f081ad45cb/conversions/fa7894b5-ea59-42c3-8dc0-6f2ddd164907-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bbc5dff8-e811-4010-88e7-12f081ad45cb/conversions/fa7894b5-ea59-42c3-8dc0-6f2ddd164907-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bbc5dff8-e811-4010-88e7-12f081ad45cb/conversions/fa7894b5-ea59-42c3-8dc0-6f2ddd164907-xl-___webp_1920.webp 1920w

Виталина Саевец, участница проекта "Поезд Памяти - 2026":

"О проекте я узнала от своего старшего брата. Ему самому посчастливилось принять участие в первом "Поезде Памяти" в 2022 году. После его возвращения я увидела впечатления, эмоции, совершенно иное представление об истории. Я поняла, что хочу тоже пройти этот путь".

Их талантами могут похвастаться не все взрослые. Уже в 10-м классе Даниил создал 2 научных издания, по которым легко изучать историю и географию. А еще занимается съемкой и монтажом, готов присоединиться к медиакоманде поезда и поделиться необычными фактами о белорусских железнодорожных вокзалах.

Даниил Жук, участник проекта "Поезд Памяти - 2026" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/985940e3-2c03-4e26-a21f-4c8a366f9af6/conversions/54475224-7d0a-4317-bbc5-e9bf155d5d18-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/985940e3-2c03-4e26-a21f-4c8a366f9af6/conversions/54475224-7d0a-4317-bbc5-e9bf155d5d18-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/985940e3-2c03-4e26-a21f-4c8a366f9af6/conversions/54475224-7d0a-4317-bbc5-e9bf155d5d18-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/985940e3-2c03-4e26-a21f-4c8a366f9af6/conversions/54475224-7d0a-4317-bbc5-e9bf155d5d18-xl-___webp_1920.webp 1920w

Даниил Жук, участник проекта "Поезд Памяти - 2026":

"Отбор участников проекта производился на конкурсной основе среди 12 тыс. человек. Честно, это был очень волнительный этап моей жизни - несколько месяцев. Мой самый главный проект, который я представлял, - это издательский проект "100 географических рекордов Беларуси". Это систематизированное собрание, аналогов такого по стране нет. Это впервые такая комплексная работа в белорусской географии. Здесь отобраны 100 уникальных географических объектов на территории Республики Беларусь по принципу рекордности и исключительности. И второй проект - это железнодорожные вокзалы Западной Беларуси. Как бы немножко и патриотичные, плюс историческая тема, связанная с Великой Отечественной войной".

Просто отдыхать ребята не планируют, впереди - настоящий молодежный нетворкинг, съемки документального кино и дневников проекта, которые, к слову, покажут в главных телеэфирах страны. И конечно, куда же без спорта. За две недели путешествий с хорошей физической формой никто не хочет расставаться. Да и не получится, уже есть ответственные.

Дмитрий Езерский, участник проекта "Поезд Памяти - 2026" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a49c419-4ef9-46e4-84e6-d019f087ae1b/conversions/73046457-c472-4853-a7e9-141a8b57ff30-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a49c419-4ef9-46e4-84e6-d019f087ae1b/conversions/73046457-c472-4853-a7e9-141a8b57ff30-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a49c419-4ef9-46e4-84e6-d019f087ae1b/conversions/73046457-c472-4853-a7e9-141a8b57ff30-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a49c419-4ef9-46e4-84e6-d019f087ae1b/conversions/73046457-c472-4853-a7e9-141a8b57ff30-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дмитрий Езерский, участник проекта "Поезд Памяти - 2026":

"Меня мотивирует то, что я искренне люблю историю и увлекаюсь этой темой. Интересно побывать в новых городах, познакомиться со сверстниками из разных регионов и стран, которые соберутся в этом поезде. Посетить Брестскую крепость и увидеть реконструкцию событий - моя большая мечта, ведь такое не каждый день увидишь. А так как я спортсмен, то с радостью проводил бы утренние зарядки для всех участников проекта".