"Поезд Памяти - 2026" завершил маршрут в Минске

В Минске завершился пятый сезон проекта "Поезд Памяти - 2026". Участники посещали не только культурные локации в регионах, но и детально изучали историю Великой Отечественной войны.

19,9 тыс. - цифра этого проекта. Ровно столько дружеских пар образовалось на юбилейном сезоне проекта "Поезд Памяти". 200 мальчиков и девочек из 18 стран мира прошли путь почти в 8 тыс. км, но ведь самое главное - далеко не цифры, а те самые искренние детские улыбки и такие трогательные слова прощания.

"Без этого проекта у меня бы не было столько новых друзей, столько новых мест бы я не посмотрел. Этот проект показывает нам то, что мы должны помнить, мы должны чтить и уважать свою историю", - рассказал парень.

"Я хочу сказать спасибо нашим вожатым, потому что без них, я думаю, мы бы так сильно не сплотились. Они всегда нас поддерживали и нам помогали", - поделилась девушка.

Участница из России рассказала, что проект "Поезд Памяти" больше всего запомнился ей знакомством с новыми людьми из разных стран. Во-вторых, по словам россиянки, она впервые посетила Беларусь. Девушка добавила, что давно мечтала об этой поездке, так как знала о близости белорусского фольклора и истории к культуре ее родной страны, а также в принципе хотела узнать что-то новое.

В этом проекте априори не может быть людей с недобрыми намерениями, ведь если в организации проекта все работает как часы, значит у детей фокус на новых ценностях, крепкой дружбе и даже первой любви. В честь окончания этого сезона заложили капсулу времени для следующих сезонов "Поезда Памяти".

Александр Лукьянов, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

"У ребят в буквальном смысле ломятся телефоны от количества фотографий, видео и контактов. И вот эти уже слезы, ожидания расставания. И знаете, когда ребята подходят и говорят: "А можно нам еще на пару дней, на неделю", - говорит о многом. О том, что, во-первых, очень профессионально отработал оргкомитет, наши субъекты, регионы, области. К наполнению программы и ее повестке подошли качественно, без формализма: каждый сопровождающий и все, кто был причастен к проекту, отработали максимально эффективно".

Яна Куберская, менеджер проекта "Поезд Памяти - 2026":

"Инициатива была предложена ребятами заложить капсулу в юбилейный год "Поезда Памяти". Мы определили срок до 2031 года, на ближайшие 5 лет. Под текстом послания подписался каждый отряд. Надеемся, что когда в проект придут новые участники и прочитают эти слова, они обязательно откликнутся в их сердцах".

В организации проекта приняли участие больше тысячи человек: от вожатых до проводников поезда. Интернациональными были не столько делегации, сколько отряды. И если по паспорту ребята говорят на разных языках, то в простом человеческом, но таком огромном "СПАСИБО" они были едины.

Минский железнодорожный вокзал, вероятно, еще не видел такого количества детских слез, - и, конечно, только от счастья. Среди них - будущие журналисты, олимпийские чемпионы, ученые или инженеры. Но уже сейчас они стали дипломатами светлых смыслов, исторических ценностей и крепких человеческих отношений. И это навсегда.