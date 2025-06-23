"Поезд Памяти" 24 июня прибудет в Минск

"Я впервые присоединилась к этому проекту, но могу сказать, что та атмосфера, которая есть ежедневно в поезде, на различных локациях в городах Беларуси, возвращает нас в детство и объединяет. Проект недаром называется культурно-образовательным, мы говорим не только о той Великой Победе, которую одержал наш советский народ, но и знакомимся с культурой страны и каждого отдельного города, который посещаем", - отметила зампредседателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания России Юлия Лазуткина.