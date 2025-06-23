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"Поезд Памяти" 24 июня прибудет в Минск
"Поезд Памяти" продолжает курсировать по стране. Первой точкой маршрута 200 участников, потомков победителей, был Брест. 23 июня ребят приветствовали в Гродно. А уже 24 июня их встретит Минск.
"Я впервые присоединилась к этому проекту, но могу сказать, что та атмосфера, которая есть ежедневно в поезде, на различных локациях в городах Беларуси, возвращает нас в детство и объединяет. Проект недаром называется культурно-образовательным, мы говорим не только о той Великой Победе, которую одержал наш советский народ, но и знакомимся с культурой страны и каждого отдельного города, который посещаем", - отметила зампредседателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания России Юлия Лазуткина.
Проект "Поезд Памяти", инициированный главами верхних палат парламентов Беларуси и России, впервые реализован в 2022 году. "Поезд Памяти - 2025" охватит 8 городов Беларуси, 7 городов России и преодолеет маршрут от Западного Буга до Уральских гор.