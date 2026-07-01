"Поезд Памяти" прибыл в Ярославль

Молодежный союзный экспресс "Поезд Памяти" перешагнул медиану путешествия. 200 юношей и девушек из стран антигитлеровской коалиции уже успели посетить 5 городов Беларуси и 3 города России.

Ярославль стал очередной точкой маршрута. Город с большим историческим прошлым и спортивным настоящим ярко встретил ребят, которые не готовы расставаться с проектом.

В годы Великой Отечественной войны Ярославль был городом ударного труда. Познакомили ребят с военной историей города на театральной постановке "До свидания, девочки!" по биографическим материалам ветерана войны Ильи Рабиновича. Следующая точка маршрута у ребят - Москва.